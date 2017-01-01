الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم واشنطن: لتحقيق جديد بالهجمات الكيماوية في سوريا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تريد الولايات المتحدة أن ينشئ مجلس الأمن الدولي تحقيقا جديدا لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، وقالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي أمس الخميس، إنها تأمل طرحه للتصويت الأسبوع المقبل.



وانتهى تحقيق دولي سابق، يعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدما قامت روسيا للمرة الثالثة خلال شهر بعرقلة محاولات لتجديد التحقيق الذي قالت موسكو إنه معيب.



ثم اقترحت موسكو في كانون الثاني/ يناير مشروعها الخاص لإنشاء تحقيق جديد، لكنه لم يجر طرحه مطلقا للتصويت. وانتقدت الولايات المتحدة النص الروسي ووصفته بأنه محاولة لصرف الانتباه عن مبادرة فرنسية لاستهداف منفذي الهجمات بغازات سامة.



وقالت هيلي للصحفيين: "عندما طرح الروس الآلية الخاصة بهم لم تجد من يساندها ولهذا نتقدم بأخرى... نعمل عليها منذ تم القضاء على آلية التحقيق المشتركة".



أضافت: "لقد أخذنا في الحسبان أمورا معينة ظن (الروس) أنها مشكلة، لكن إذا لم يريدوا آلية على الإطلاق، فسيستخدمون حق النقض (الفيتو) ضدها".



وخلص التحقيق السابق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم الرابع من نيسان/ أبريل 2017، واستخدمت مرات عديدة أيضا الكلور كسلاح. وألقت على تنظيم الدولة باللائمة في استخدام غاز الخردل.



وبحث خبراء من مجلس الأمن أمس الخميس مسودة القرار الأمريكية، لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا لم تحضر. وتقترح مسودة القرار الأمريكي إنشاء آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة لمدة عام، التي ستحدد من المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر