أوقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة ضد موكب لقوات اجنبية في شرق كابول صباح الجمعة، قتيلاً على الاقل و 4 جرحى، جميعهم من المدنيين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.





وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش: "قرابة الساعة 09:00 انفجرت سيارة في حي قابيل باي واستهدفت موكباً لقوات أجنبية". وأضاف دانيش: "قُتِلَ شخص على الاقل واصيب 4 آخرون بجروح، جميعهم من المدنيين، كما ألحق الانفجار أضراراً بالحي".







ولم يُعرف ما اذا سقط ضحايا في صفوف القوات الاجنبية. وأظهرت صور عرضتها التلفزيونات المحلية أضراراً بالغة في واجهات المنازل المجاورة، بينما أشار شهود الى انفجار قوي. وقال مصور لوكالة "فرانس برس"، إن قوات الامن اردت حصاناً اصيب بجروح بالغة في المكان.





والتفجير اول عمل عنف يُسجل في كابول بعد عرض السلام الذي تقدم به الرئيس أشرف غني الاربعاء امام حركة "طالبان". وينتشر في البلاد 16 الف جندي أجنبي في اطار قوات "الحلف الاطلسي"، غالبيتهم من الاميركيين، لدعم وتدريب القوات الافغانية، كما انهم يُشاركون في عمليات "مكافحة الارهاب".