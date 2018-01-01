الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري يستكمل زيارته إلى الرياض بلقاء يعقده مع ولي العهد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يستكمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري محادثاته في الرياض اليوم، بلقاء مرتقب يعقده مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وكان الحريري عرض العلاقات الثنائية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، كما تناول البحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية. وأوضح كل من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ووكالة الأنباء السعودية 'واس” أنّ خادم الحرمين الشريفين والحريري استعرضا خلال اللقاء 'العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية”، مع الإشارة إلى أنّ الاستقبال حضره وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، سفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.



وفي وقت سابق الاربعاء، غرّد الرئيس الحريري على صفحته عبر موقع 'تويتر” ناشراً صورة اجتماعه 'مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض”. وبالتوازي نشر الوزير المفوض في الديوان الملكي وليد البخاري ثلاث تغرادات; الأولى نشر فيها صورة استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء اللبناني، وأتبعها بأخرى أعاد فيها تغريدة الحريري عن لقاء قصر اليمامة، قبل أن يدوّن البخاري في تغريدته الثالثة عبارة بالغة الدلالة، قائلاً: 'لبنانُ.. مهمَا يطل بُعدُنا فالجمعُ يَشْتَمِلُ”.

وكان الرئيس الحريري غادر بيروت مساء الثلاثاء، ووصل الرياض فجراً، حيث استقبله في المطار وفد برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا؛ والوزير المفوض، وليد البخاري. وأتت الزيارة استجابة لدعوة نقلها المبعوث السعودي نزار العلولا، الذي التقى معه الاثنين في بيروت.



ومساء الإثنين، اعتبر ولي العهد السعودي في حوار مع الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس أنه 'تعرّض لانتقادات غير منصفة على خلفية الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري للاستقالة في تشرين الثاني الفائت”، مشدداً على أنّ الحريري 'هو الآن في وضع أفضل” في لبنان مقارنةً بحزب الله المدعومة من إيران”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر