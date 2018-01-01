دوليات
الخميس 01 آذار 2018
الجيش التركي: مقتل وجرح عدد من الجنود الأتراك في عفرين
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أعلن الجيش التركي عن مقتل 5 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح في منطقة عفرين شمال سوريا ، حيث تشن أنقرة عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 'حرييت” التركية عن بيان الجيش قوله، إن الجنود سقطوا شمال منقطة عفرين ، من دون إعطاء تفاصيل إضافية> إلا أن يعض وسائل الإعلام ذكر أن عدد الجرحى أكبر في صفوف الجنود الأتراك.
وكانت تركيا قد أطلقت في 20 كانون الثاني الماضي عملية بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية موالية لأنقرة، لقتال وحدات 'حماية الشعب” الكردية في منطقة عفرين الواقعة في شمال – غرب سوريا .
وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية السورية امتدادا لحزب 'العمال الكردستاني” الإنفصالي المصنف إرهابيا من قبل الحكومة التركية، وتخشى من قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، قد يؤدي إلى تعزيز النزعة الإنفصالية لدى أكراد تركيا .