هبط النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس بعد أن لامس أثناء الجلسة أدنى مستوياته في أسبوعين تحت ضغط من تراجع أسواق الأسهم العالمية والقلق من تنامي انتاج الخام الأمريكي.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 90 سنتا، أو 1.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 63.83 دولار للبرميل.



وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 65 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 60.99 دولار للبرميل بعد ن سجلت عند أدنى مستوى للجلسة 60.18 دولار.



وهبطت أسواق الأسهم الأمريكية أكثر من 1 بالمئة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعرفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.



وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في ستة أسابيع لكنه تراجع في تعاملات بعد الظهر، وهو ما خفف من خسائر عقود النفط.