الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم بوتشيمون يتراجع "موقتا" عن ترشحه لرئاسة اقليم كاتالونيا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعلن الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون مساء الخميس التراجع "موقتا" عن ترشحه الى رئاسة اقليم كاتالونيا مجددا بهدف المساعدة على تشكيل "حكومة باسرع وقت ممكن".



وقال بوتشيمون الذي يواجه الاعتقال في حال عودته من بلجيكا الى اسبانيا "ابلغت رئيس البرلمان الكاتالوني ان لا يقدم ترشيحي موقتا كرئيس"، وذلك في شريط فيديو سجل في بلجيكا حيث انتقل اواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.



واضاف مبررا تراجعه "في ظل الظروف الراهنة، انها الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة جديدة، باسرع وقت ممكن".



ومنذ فوز الانفصاليين في الانتخابات الاقليمية التي جرت في 20 كانون الاول/ديسمبر، كان بوتشيمون المرشح الوحيد لرئاسة السلطة التنفيذية في الاقليم، مع العلم بانه سيعتقل اذا عاد من بلجيكا الى اسبانيا.



واقترح بوتشيمون ترشيح جوردي سانشيز، رئيس احد التشكيلات الانفصالية القابع في السجن منذ اربعة اشهر.



ووضعت مدريد سكان الاقليم البالغ عددهم 7،5 ملايين نسمة تحت الوصاية منذ الاعلان في 27 تشرين الاول/اكتوبر في برشلونة عن "جمهورية كاتالونيا".



واشار بوتشيمون في خطاب بلهجة رسمية وسط اعلام كاتالونيا واوروبا فقط، الى "انتهاكات ترتكبها الدولة الاسبانية" متهما اياها ب"تجريم الانفصالية".



واضاف "لقد كسبت كاتالونيا الحق في ان تصبح جمهورية مستقلة".



وقال ان "هذا الهدف لا مفر منه وهذا هو السبب في ضرورة مواصلة صنع السياسة من داخل البلاد وخارجها".



واكد ان "الحل الوحيد لنزاع سياسي هو السياسة" معربا عن رغبته في وساطة دولية.



من جهة اخرى، اعلن الرئيس المقال ان فريقا من المحامين الدوليين قدم الخميس شكوى نيابة عنه ضد الدولة الاسبانية امام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة للدفاع عن حقوقه. المصدر : أ.ف.ب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر