شهدت إحدى الكنائس الأميركية التابعة لكنيسة التوحيد (Unification Church) بولاية بنسلفانيا الخميس فعالية غريبة من نوعها، حيث حمل المشاركون فيها، رشاشات ومسدسات وغيرها من الأسلحة.



وتضرع المصلون إلى الله، بالدعاء لمباركة أسلحتهم كما يظهر في الفيديو.



