الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان بورصة الترشيحات.. 87 مرشحا اليوم من بينهم 15 سيدة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد 24 يوما على فتح باب الترشيح، على 87 شخصا، من بينهم 15 سيدة.



* دائرة الشمال الأولى (عكار)





1- كريم عبد الله الراسي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

2- أحمد خضر عثمان، عن المقعد السني.

3- أحمد حسن جوهر، عن المقعد السني.

4- عبد الرزاق محمود الكيلاني، عن المقعد السني.

5- خالد حسن ضاهر، عن المقعد السني.

6- هادي فوزي حبيش، عن المقعد الماروني.



* دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)



1- عثمان محمد علم الدين، عن المقعد السني في المنية.

2- نعمه جرجس محفوض، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.

3- رفلي أنطون دياب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.

4- محمد مصباح عوني أحدب، عن المقعد السني في طرابلس.

5- فيصل عمر كرامي، عن المقعد السني في طرابلس.

6- ليلى حسن شحود، عن المقعد العلوي في طرابلس.

7- حافظ مصطفى ديب، عن المقعد العلوي في طرابلس.

8- عبد الله أحمد الحوراني، عن المقعد العلوي في طرابلس.

9- جلال علي أسعد، عن المقعد العلوي في طرابلس.

10- محمد عبد الحميد شمسين، عن المقعد العلوي في طرابلس.

11-بطرس يوسف أبي شاهين، عن المقعد الماروني في طرابلس.



* دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)



1- ملحم جبران طوق، عن المقعد الماروني في بشري.

2- اسطفان بطرس الدويهي، عن المقعد الماروني في زغرتا.

3- طوني سليمان فرنجية، عن المقعد الماروني في زغرتا.



* دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)



1- اويديس بغوص داكسيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.

2- بوليت سيراكان ياغوبيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.

3- سيبوه يغيا مخجيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.

4- جمانه عطا الله سلوم، عن مقعد الأقليات.

5- نقولا إيلي شماس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.



* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)



1- دلال حليم الرحباني، عن المقعد الإنجيلي.

2- ليون سورين سيوفي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

3- عمر نجاح واكيم، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

4- زياد غازي عيتاني، عن المقعد السني.

5- محمود عبد القادر كريدية، عن المقعد السني.

6- حنان أحمد عثمان، عن المقعد السني.

7- حسن محمد عبود، عن المقعد السني.

8- عادل أحمد ديماسي، عن المقعد السني.

9- فاتن فيصل زين، عن المقعد السني.

10- ابراهيم محمد الحلبي الدلال، عن المقعد السني.

11- رلى توفيق الحوري، عن المقعد السني.

12- سلوى أيوب خليل، عن المقعد الشيعي.

13- يوسف عبد القادر الطبش، عن المقعد السني.



* دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)



1- فرج منعم الحشاش، عن المقعد الماروني في جبيل.

2- فادي نجيب روحانا صقر، عن المقعد الماروني في جبيل.

3- زينه جوزاف الكلاب، عن المقعد الماروني في كسروان.



* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)



1- جورج جوزف عبود، عن مقعد الروم الكاثوليك.

2- ادكار بولس معلوف، عن مقعد الروم الكاثوليك.

3- نبيل سبع نقولا، عن المقعد الماروني.

4- فادي الياس عبود، عن المقعد الماروني.

5- نصري بك نصري لحود، عن المقعد الماروني.



* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)



1- اجود محمد العياش، عن المقعد الدرزي.

2- الفت حمزه السبع، عن المقعد الشيعي.

3- ديب طانيوس ملعب، عن المقعد الماروني.

4- عبد الله فيكتور فرحات، عن المقعد الماروني.

5- بول شفيق أبي راشد، عن المقعد الماروني.

6- خليل الدكتور أمين الحلو، عن المقعد الماروني.



* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)



1- غسان نعيم مغبغب، عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.

2- محمد عبد الحليم حوحو، عن المقعد السني في الشوف.

3- زاهر انور الخطيب، عن المقعد السني في الشوف.

4- طارق محمد الخطيب، عن المقعد السني في الشوف.

5- غاده غازي ماروني، عن المقعد الماروني في الشوف.

6- حياة شفيق وهاب، عن المقعد الدرزي في عاليه.

7- فادي الياس الهبر، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.



* دائرة البقاع الأولى (زحلة)



1- نقولا نجيب سابا، عن مقعد الروم الارثوذكس.

2- ميشال جورج ضاهر، عن مقعد الروم الكاثوليك.

3- طارق خالد الميس، عن المقعد السني.

4- هود نواف الطعيمة، عن المقعد السني.

5-خالد محمد سيف الدين، عن المقعد السني.

6- نزار محسن دلول، عن المقعد الشيعي.

7- رضا محمد المصري، عن المقعد الشيعي.

8- إيلي ميشال ماروني، عن المقعد الماروني.



* دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)



1- وليد ميشال المعلولي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

2- ماكي بديع عون، عن المقعد الماروني.

3- ناجي نبيه غانم، عن المقعد الماروني.



* دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)



1- يونس زكريا الرفاعي، عن المقعد السني.

2- الوليد محمد سكرية، عن المقعد السني.

3- وعد حسين سكرية، عن المقعد السني.

4- غالب عباس ياغي، عن المقعد الشيعي.

5- رفعت نايف المصري، عن المقعد الشيعي.

6- سندريللا الياس مرهج، عن المقعد الماروني.



* دائرة الجنوب الأولى (جزين - صيدا)



1- أسامه معروف سعد المصري، عن المقعد السني في صيدا.



* دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا)



1- السيد جمال السيد رائف صفي الدين، عن المقعد الشيعي في صور.



* دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا)



1- محمد فرج الله فرج، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

2- عباس علي سرور، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

3- عبد الله محمود السلمان، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

4- كنج محمود علم الدين، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.

5- غسان مهنا حديفه، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.

6- عدنان حسن الخطيب، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.

7- محمد علي حمدان، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.

8- عبير غالب رمضان، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.

9- رباح كاظم أبي حيدر، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.

لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر