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بورصة الترشيحات.. 87 مرشحا اليوم من بينهم 15 سيدة
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|١ اذار ٢٠١٨
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| أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد 24 يوما على فتح باب الترشيح، على 87 شخصا، من بينهم 15 سيدة.
* دائرة الشمال الأولى (عكار)
1- كريم عبد الله الراسي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
2- أحمد خضر عثمان، عن المقعد السني.
3- أحمد حسن جوهر، عن المقعد السني.
4- عبد الرزاق محمود الكيلاني، عن المقعد السني.
5- خالد حسن ضاهر، عن المقعد السني.
6- هادي فوزي حبيش، عن المقعد الماروني.
* دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)
1- عثمان محمد علم الدين، عن المقعد السني في المنية.
2- نعمه جرجس محفوض، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.
3- رفلي أنطون دياب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.
4- محمد مصباح عوني أحدب، عن المقعد السني في طرابلس.
5- فيصل عمر كرامي، عن المقعد السني في طرابلس.
6- ليلى حسن شحود، عن المقعد العلوي في طرابلس.
7- حافظ مصطفى ديب، عن المقعد العلوي في طرابلس.
8- عبد الله أحمد الحوراني، عن المقعد العلوي في طرابلس.
9- جلال علي أسعد، عن المقعد العلوي في طرابلس.
10- محمد عبد الحميد شمسين، عن المقعد العلوي في طرابلس.
11-بطرس يوسف أبي شاهين، عن المقعد الماروني في طرابلس.
* دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)
1- ملحم جبران طوق، عن المقعد الماروني في بشري.
2- اسطفان بطرس الدويهي، عن المقعد الماروني في زغرتا.
3- طوني سليمان فرنجية، عن المقعد الماروني في زغرتا.
* دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)
1- اويديس بغوص داكسيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
2- بوليت سيراكان ياغوبيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
3- سيبوه يغيا مخجيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
4- جمانه عطا الله سلوم، عن مقعد الأقليات.
5- نقولا إيلي شماس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)
1- دلال حليم الرحباني، عن المقعد الإنجيلي.
2- ليون سورين سيوفي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- عمر نجاح واكيم، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
4- زياد غازي عيتاني، عن المقعد السني.
5- محمود عبد القادر كريدية، عن المقعد السني.
6- حنان أحمد عثمان، عن المقعد السني.
7- حسن محمد عبود، عن المقعد السني.
8- عادل أحمد ديماسي، عن المقعد السني.
9- فاتن فيصل زين، عن المقعد السني.
10- ابراهيم محمد الحلبي الدلال، عن المقعد السني.
11- رلى توفيق الحوري، عن المقعد السني.
12- سلوى أيوب خليل، عن المقعد الشيعي.
13- يوسف عبد القادر الطبش، عن المقعد السني.
* دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)
1- فرج منعم الحشاش، عن المقعد الماروني في جبيل.
2- فادي نجيب روحانا صقر، عن المقعد الماروني في جبيل.
3- زينه جوزاف الكلاب، عن المقعد الماروني في كسروان.
* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)
1- جورج جوزف عبود، عن مقعد الروم الكاثوليك.
2- ادكار بولس معلوف، عن مقعد الروم الكاثوليك.
3- نبيل سبع نقولا، عن المقعد الماروني.
4- فادي الياس عبود، عن المقعد الماروني.
5- نصري بك نصري لحود، عن المقعد الماروني.
* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)
1- اجود محمد العياش، عن المقعد الدرزي.
2- الفت حمزه السبع، عن المقعد الشيعي.
3- ديب طانيوس ملعب، عن المقعد الماروني.
4- عبد الله فيكتور فرحات، عن المقعد الماروني.
5- بول شفيق أبي راشد، عن المقعد الماروني.
6- خليل الدكتور أمين الحلو، عن المقعد الماروني.
* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)
1- غسان نعيم مغبغب، عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.
2- محمد عبد الحليم حوحو، عن المقعد السني في الشوف.
3- زاهر انور الخطيب، عن المقعد السني في الشوف.
4- طارق محمد الخطيب، عن المقعد السني في الشوف.
5- غاده غازي ماروني، عن المقعد الماروني في الشوف.
6- حياة شفيق وهاب، عن المقعد الدرزي في عاليه.
7- فادي الياس الهبر، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.
* دائرة البقاع الأولى (زحلة)
1- نقولا نجيب سابا، عن مقعد الروم الارثوذكس.
2- ميشال جورج ضاهر، عن مقعد الروم الكاثوليك.
3- طارق خالد الميس، عن المقعد السني.
4- هود نواف الطعيمة، عن المقعد السني.
5-خالد محمد سيف الدين، عن المقعد السني.
6- نزار محسن دلول، عن المقعد الشيعي.
7- رضا محمد المصري، عن المقعد الشيعي.
8- إيلي ميشال ماروني، عن المقعد الماروني.
* دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)
1- وليد ميشال المعلولي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
2- ماكي بديع عون، عن المقعد الماروني.
3- ناجي نبيه غانم، عن المقعد الماروني.
* دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)
1- يونس زكريا الرفاعي، عن المقعد السني.
2- الوليد محمد سكرية، عن المقعد السني.
3- وعد حسين سكرية، عن المقعد السني.
4- غالب عباس ياغي، عن المقعد الشيعي.
5- رفعت نايف المصري، عن المقعد الشيعي.
6- سندريللا الياس مرهج، عن المقعد الماروني.
* دائرة الجنوب الأولى (جزين - صيدا)
1- أسامه معروف سعد المصري، عن المقعد السني في صيدا.
* دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا)
1- السيد جمال السيد رائف صفي الدين، عن المقعد الشيعي في صور.
* دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا)
1- محمد فرج الله فرج، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
2- عباس علي سرور، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
3- عبد الله محمود السلمان، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
4- كنج محمود علم الدين، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.
5- غسان مهنا حديفه، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.
6- عدنان حسن الخطيب، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.
7- محمد علي حمدان، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.
8- عبير غالب رمضان، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.
9- رباح كاظم أبي حيدر، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.
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