الخميس في ١ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:46 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بورصة الترشيحات.. 87 مرشحا اليوم من بينهم 15 سيدة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ اذار ٢٠١٨
 
أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد 24 يوما على فتح باب الترشيح، على 87 شخصا، من بينهم 15 سيدة.

* دائرة الشمال الأولى (عكار)


1- كريم عبد الله الراسي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
2- أحمد خضر عثمان، عن المقعد السني.
3- أحمد حسن جوهر، عن المقعد السني.
4- عبد الرزاق محمود الكيلاني، عن المقعد السني.
5- خالد حسن ضاهر، عن المقعد السني.
6- هادي فوزي حبيش، عن المقعد الماروني.

* دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)

1- عثمان محمد علم الدين، عن المقعد السني في المنية.
2- نعمه جرجس محفوض، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.
3- رفلي أنطون دياب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.
4- محمد مصباح عوني أحدب، عن المقعد السني في طرابلس.
5- فيصل عمر كرامي، عن المقعد السني في طرابلس.
6- ليلى حسن شحود، عن المقعد العلوي في طرابلس.
7- حافظ مصطفى ديب، عن المقعد العلوي في طرابلس.
8- عبد الله أحمد الحوراني، عن المقعد العلوي في طرابلس.
9- جلال علي أسعد، عن المقعد العلوي في طرابلس.
10- محمد عبد الحميد شمسين، عن المقعد العلوي في طرابلس.
11-بطرس يوسف أبي شاهين، عن المقعد الماروني في طرابلس.

* دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)

1- ملحم جبران طوق، عن المقعد الماروني في بشري.
2- اسطفان بطرس الدويهي، عن المقعد الماروني في زغرتا.
3- طوني سليمان فرنجية، عن المقعد الماروني في زغرتا.

* دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)

1- اويديس بغوص داكسيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
2- بوليت سيراكان ياغوبيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
3- سيبوه يغيا مخجيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
4- جمانه عطا الله سلوم، عن مقعد الأقليات.
5- نقولا إيلي شماس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)

1- دلال حليم الرحباني، عن المقعد الإنجيلي.
2- ليون سورين سيوفي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- عمر نجاح واكيم، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
4- زياد غازي عيتاني، عن المقعد السني.
5- محمود عبد القادر كريدية، عن المقعد السني.
6- حنان أحمد عثمان، عن المقعد السني.
7- حسن محمد عبود، عن المقعد السني.
8- عادل أحمد ديماسي، عن المقعد السني.
9- فاتن فيصل زين، عن المقعد السني.
10- ابراهيم محمد الحلبي الدلال، عن المقعد السني.
11- رلى توفيق الحوري، عن المقعد السني.
12- سلوى أيوب خليل، عن المقعد الشيعي.
13- يوسف عبد القادر الطبش، عن المقعد السني.

* دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)

1- فرج منعم الحشاش، عن المقعد الماروني في جبيل.
2- فادي نجيب روحانا صقر، عن المقعد الماروني في جبيل.
3- زينه جوزاف الكلاب، عن المقعد الماروني في كسروان.

* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)

1- جورج جوزف عبود، عن مقعد الروم الكاثوليك.
2- ادكار بولس معلوف، عن مقعد الروم الكاثوليك.
3- نبيل سبع نقولا، عن المقعد الماروني.
4- فادي الياس عبود، عن المقعد الماروني.
5- نصري بك نصري لحود، عن المقعد الماروني.

* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)

1- اجود محمد العياش، عن المقعد الدرزي.
2- الفت حمزه السبع، عن المقعد الشيعي.
3- ديب طانيوس ملعب، عن المقعد الماروني.
4- عبد الله فيكتور فرحات، عن المقعد الماروني.
5- بول شفيق أبي راشد، عن المقعد الماروني.
6- خليل الدكتور أمين الحلو، عن المقعد الماروني.

* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)

1- غسان نعيم مغبغب، عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.
2- محمد عبد الحليم حوحو، عن المقعد السني في الشوف.
3- زاهر انور الخطيب، عن المقعد السني في الشوف.
4- طارق محمد الخطيب، عن المقعد السني في الشوف.
5- غاده غازي ماروني، عن المقعد الماروني في الشوف.
6- حياة شفيق وهاب، عن المقعد الدرزي في عاليه.
7- فادي الياس الهبر، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.

* دائرة البقاع الأولى (زحلة)

1- نقولا نجيب سابا، عن مقعد الروم الارثوذكس.
2- ميشال جورج ضاهر، عن مقعد الروم الكاثوليك.
3- طارق خالد الميس، عن المقعد السني.
4- هود نواف الطعيمة، عن المقعد السني.
5-خالد محمد سيف الدين، عن المقعد السني.
6- نزار محسن دلول، عن المقعد الشيعي.
7- رضا محمد المصري، عن المقعد الشيعي.
8- إيلي ميشال ماروني، عن المقعد الماروني.

* دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)

1- وليد ميشال المعلولي، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
2- ماكي بديع عون، عن المقعد الماروني.
3- ناجي نبيه غانم، عن المقعد الماروني.

* دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)

1- يونس زكريا الرفاعي، عن المقعد السني.
2- الوليد محمد سكرية، عن المقعد السني.
3- وعد حسين سكرية، عن المقعد السني.
4- غالب عباس ياغي، عن المقعد الشيعي.
5- رفعت نايف المصري، عن المقعد الشيعي.
6- سندريللا الياس مرهج، عن المقعد الماروني.

* دائرة الجنوب الأولى (جزين - صيدا)

1- أسامه معروف سعد المصري، عن المقعد السني في صيدا.

* دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا)

1- السيد جمال السيد رائف صفي الدين، عن المقعد الشيعي في صور.

* دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا)

1- محمد فرج الله فرج، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
2- عباس علي سرور، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
3- عبد الله محمود السلمان، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
4- كنج محمود علم الدين، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.
5- غسان مهنا حديفه، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.
6- عدنان حسن الخطيب، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.
7- محمد علي حمدان، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.
8- عبير غالب رمضان، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.
9- رباح كاظم أبي حيدر، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ اذار ٢٠١٨ - الحريري يواصل زيارته إلى السعودية ولقاء مرتقب مع ولي »
١ اذار ٢٠١٨ - بعد بيان المستقبل.. حمادة يوضح »
١ اذار ٢٠١٨ - بالفيديو: الصفدي مهاجما ميقاتي: ماذا فعلنا لطرابلس؟! »
١ اذار ٢٠١٨ - نقولا اعلن ترشحه للانتخابات »
١ اذار ٢٠١٨ - الجراح عرض انجازات وزارة الاتصالات وخططها في برشلونة »
١ اذار ٢٠١٨ - عثمان عرض للأوضاع مع شهيّب »
١ اذار ٢٠١٨ - 40 دولة... من أجل الجيش اللبناني »
١ اذار ٢٠١٨ - حسن خليل بعد اجتماع لجنة درس الموازنة: سنستكمل البحث »