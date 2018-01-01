طلبت بريطانيا رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع عاجل خلال أيام لبحث الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية بسوريا.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المجلس المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف سيبحث الطلب في وقت لاحق اليوم.



وبدأ المجلس يوم الاثنين جلسته الاعتيادية التي تستمر أربعة أسابيع.



وقال جوليان برايثوايت سفير بريطانيا في رسالته للمجلس إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار سيُوزع نصه قريبا.

