A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لفت مصدر اوروبي لـ"المركزية" الى ان الدعم العسكري الذي يؤمل من الدول ان تمد به لبنان في مؤتمر "روما 2 " لا بد ان يرتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمحاربة الجيش اللبناني والأجهزة الامنية اللبنانية التنظيمات الارهابية من منطلق حفظ الاستقرار، ليس فقط في المنطقة، بل في الدول الاوروبية وسواها حيث يتسلل الارهابيون.



وأعلن المصدر ان للاتحاد الاوروبي اليد الطولى في دعم لبنان في مجالات عدة بناء على الشراكة بين الجانبين، حيث سيحفز دوله على المساعدة التي يجب ان ترقى الى مصاف التسليح وتمكين الجيش والامن الداخلي من بسط الامن ليس فقط على الحدود انما ايضا في الداخل اللبناني. ومن هذا المنطلق، تأتي الاندفاعة الاميركية نحو تشجيع المساعدة للجيش ليتمكن من نشر قواته وتزويدها بالأسلحة اللازمة على كل الحدود وحيث يلزم.



وأشار المصدر الى ان الدول والمنظمات الاربعين التي وجهت اليها الدعوات، اكدت حضور المؤتمر وتحدد المساعدات بحسب طلبات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الشرعية التي اعدت ورقة موحدة الى المؤتمر تشتمل على خطة خمسية. المصدر : المركزية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر