تقدم عضو 'التكتل التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا بطلب ترشحه عن المقعد الماروني في دائرة المتن الشمالي وذلك بناء على تعليمات رئيس حزب 'التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

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