تميز اليوم الثالث من المؤتمر العالمي للاتصالات المنعقد في برشلونة، بلقاء عقدته وزارة الاتصالات مع الجالية اللبنانية وعدد من الفاعليات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، برئاسة وزير الاتصالات جمال الجراح ومشاركة المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز ناجي اندراوس، المستشار الدكتور محمد شعبان والان باسيل، ناجي عبود وجمال فاخوري.

وخلال اللقاء شرح الجراح إنجازات الوزارة في العام المنصرم والتحسينات الكبيرة التي أدخلتها الى قطاع الاتصالات في لبنان. وخصص حيزا من حديثه لاطلاع الحاضرين على خطة الوزارة للعام الحالي والأهداف التي دخلت حيز التنفيذ.

وقد شكل اللقاء مناسبة لوضع مجتمع الاتصالات في أجواء الخطوات التي ستنقل لبنان الى عصر السرعة والفعالية في قطاع استراتيجي يشهد سرعة في التطور والحلول التكنولوجية.

وخلال وجوده في المؤتمر، كان لوزير الاتصالات سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في البنى التحتية للاتصالات ومنها شركة "نوكيا".