برر المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي #خامنئي، ما تصفها منظمات دولية بجرائم دولية ارتكبها رئيس النظام السوري #بشار_الأسد ضد شعبه، ووصفه بـ"المناضل والمقاوم الكبير".



وقال خامنئي لدى استقباله وزير أوقاف النظام السوري، محمد عبدالستار السيد والوفد المرافق له، الخميس، إن "الأسد مناضل ومقاوم كبير، ظل رابط الجأش ثابت القدم، وهو أمر مهم جدا لأي شعب"، على حد تعبيره.



واعتبر المرشد الإيراني سوريا بأنها "في الخط الأول للمقاومة"، قائلا "من واجبنا دعم صمودها".



يذكر أنه خلال زيارة وزير أوقاف النظام السوري، تم الإعلان عن "كلية المذاهب" الإيرانية في دمشق، خلال لقاء جمعه، الأربعاء، في طهران، مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي.



ويأتي الإعلان عن هذه الكلية، بعدما أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للنظام الإيراني للشؤون الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن فتح فروع للجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية #آزاد، في كل من سوريا والعراق ولبنان، وهو ما اعتبره مراقبون تمددا لنفوذ إيران.