الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد التجديد لصراف على رأس مجلس الاعمال اللبناني الروسي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت الهيئة العامة لمجلس الاعمال اللبناني - الروسي اجتماعا برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد للمجلس، كالآتي: جاك الصراف رئيسا، ريان قوتلي نائبا للرئيس، محمد فقيه أمينا للصندوق، ميشال قرداحي أمينا للسر، وعبدو سكرية ومنير التينة وايلي رزق وندين بطرس ومحمود جباضو وجاد الخوري وجوزف حبيب وشارل اده ورياض نجم اعضاء مجلس ادارة.

بداية تحدث شقير، فهنأ المجلس الجديد برئاسة الصراف على انتخابه، مؤكدا "أهمية مجلس الاعمال اللبناني-الروسي ودوره المهم في تنمية العلاقات الاقتصادية مع دولة عظمى مثل روسيا باتت تلعب دورا محوريا في منطقتنا". ونوه بـ"الدور المؤثر الذي يلعبه رئيس المجلس جاك الصراف وعلاقاته الواسعة والوطيدة مع المسؤولين الروس والتي عمل من خلالها على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين".

وأكد أن "المجلس يضم خيرة من رجال الاعمال اللبنانيين المميزين سيكون لهم دور بارز في تفعيل عمل المجلس للوصول الى الاهداف المرجوة".

وقال شقير: "بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لروسيا، لمسنا حراكا متزايدا واهتماما من الروس لتقوية العلاقات الاقتصادية مع لبنان"، مشيرا في هذا الاطار الى زيارة وفدين اقتصاديين روسيين للبنان خلال الشهر الجاري.

أما الصراف فأكد أن "تركيبة المجلس الجديد تراعي مختلف القطاعات الاقتصادية، لنكون قادرين على التعامل مع كل الملفات المطروحة في العلاقات مع روسيا على أساس عال من المهنية".

وقال: "أمام المجلس الكثير من العمل لتحقيق نقلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا"، مشيرا في هذا الاطار الى وجود "الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية عملنا على ملفات عديدة خصوصا خلال الزيارة التي قامنا بها العام الماضي لروسيا، واليوم علينا أن نكمل ما بدأناه للوصول الى نتائج ملموسة".

ودعا الصراف أعضاء المجلس، كل بحسب القطاع الذي يمثله، الى وضع ورقة عمل عن قطاعه لطرحها خلال الزيارة التي سيقوم بها الوفد الاقتصادي الروسي في 17 آذار الجاري.

وأشار الى أن "الروس ليس لديهم الخبرة الكافية على الارض في منطقتنا وهم بحاجة الى شركاء، وعلينا التحضر جيدا لهذا الدور".

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