الخميس في ١ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:35 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الأمم المتحدة: لتحديث خطة توصيل المساعدات الى الغوطة الشرقية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ اذار ٢٠١٨
 
اعلن مسؤولان في الأمم المتحدة للصحافيين اليوم الخميس، ان خطة روسيا لتطبيق هدنة لمدة 5 ساعات يومياً في الغوطة الشرقية المحاصرة، تحتاج الى تحديث للسماح بتوصيل المساعدات وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي، والتي ينبغي ألا ترتبط بصفقات تبادل أسرى.


وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، إن الأمم المتحدة لن تفقد الأمل في المطالبة بتطبيق كامل لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، كما نص قرار لمجلس الأمن الدولي، ونسعى بشدة الى وصول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية كي لا تكون نسخة من حلب. واوضح دي ميستورا، انه في الأيام المقبلة سنتبادل الأفكار في شأن تشكيل لجنة دستورية سورية.


من جهته، ذكر مستشاره للشؤون الإنسانية يان إيغلاند، أن دبلوماسيين من 23 دولة يحضرون اجتماعاً إنسانياً اليوم الخميس، تلقوا رسالة قوية مفادها: "أنتم تتقاعسون عن مساعدتنا لمساعدة المدنيين في سوريا".


وقال إيغلاند: "لدينا تقارير عن احتمال سماح الحكومة السورية لقافلة مساعدات تشمل 43 شاحنة بدخول دوما في الغوطة الشرقية". واعتبر ان الخطة الروسية لهدنة 5 ساعات في الغوطة الشرقية إيجابيّة، لكن تحتاج الى تمديد وتغيرات من أجل توصيل المساعدات وتنفيذ الإجلاء الطبي.
المصدر : reuters
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ اذار ٢٠١٨ - واشنطن تستفز بكين في مشهد يذكر بحرب فييتنام »
١ اذار ٢٠١٨ - بريطانيا تطلب عقد اجتماع عاجل بشأن الغوطة الشرقية »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - فرنسا تدعو حلفاء النظام السوري الى ممارسة أقصى ضغط »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - معلم يطلق الرصاص في مدرسة بولاية جورجيا الأميركية »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - مركز حميميم: الوضع في الغوطة يثير القلق الأكبر! »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - هذا ما قالته "فيسبوك" حول تدخل روسيا في استفتاء خروج »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - فساد اسرائيل والملف الأسود لأربعة رؤساء وزراء »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - ماي ترفض مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي »