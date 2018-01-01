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حسن خليل بعد اجتماع لجنة درس الموازنة: سنستكمل البحث يوم الاثنين المقبل
 
 
 
 
 
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١ اذار ٢٠١٨
 
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، مروان حمادة، أواديس كدنيان، رائد خوري، يوسف فنيانوس، ميشال فرعون، وبيار أبي عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع قال الوزير المال علي حسن خليل: ليس هناك جديد عن ما جرى في اجتماع الامس، استكملنا درس موازنات الوزارات على نفس القاعدة من حيث الاصرار على التخفيض وفي الوقت ذاته نعيد النظر في المواد التي اقرت سابقا لكي نجري تقديرا لوارداتها والتخفيض الممكن الوصول اليه وسنستكمل البحث يوم الاثنين المقبل.

وعما اذا تم تخفيض موازنات وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية، اجاب: 'كما كل الوزارات، ما يمكن تخفيضه خفضناه والذي لا يمكن تخفيضه لم يخفض”.

وبالنسبة لامكانية انهاء عمل اللجنة قبل الخامس من اذار، قال: 'نحن نعمل بوتيرة سريعة”.
 
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