الخميس في ١ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:46 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
شورتر بعد لقائه بري: مسرور لأنه يواصل دعم زيادة تمثيل المرأة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ اذار ٢٠١٨
 
التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد اللقاء قال السفير شورتر: "التقيت الرئيس بري وكانت فرصة لمناقشة علاقاتنا الثنائية القوية بين لبنان وبريطانيا والانتخابات النيابية المقبلة، فضلا عن التطورات الإقليمية. ولا يزال من المهم جدا أن تحدث الانتخابات في 6 أيار كما هو مقرر.

انها لخطوة إلى الأمام ان تتضمن لائحة حركة أمل مرشحة. وأنا مسرور ان رئيس مجلس النواب يواصل دعم زيادة تمثيل المرأة في المجلس النيابي. وهذا أمر أعرف ان الكثير من اللبنانيين يأملون به.

أنا أومن بأن العمل على الوصول الى 30% من المرشحات على القوائم الانتخابية السياسية يبقى هدفا رئيسا لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ اذار ٢٠١٨ - الحريري يواصل زيارته إلى السعودية ولقاء مرتقب مع ولي »
١ اذار ٢٠١٨ - بورصة الترشيحات.. 87 مرشحا اليوم من بينهم 15 سيدة »
١ اذار ٢٠١٨ - بعد بيان المستقبل.. حمادة يوضح »
١ اذار ٢٠١٨ - بالفيديو: الصفدي مهاجما ميقاتي: ماذا فعلنا لطرابلس؟! »
١ اذار ٢٠١٨ - نقولا اعلن ترشحه للانتخابات »
١ اذار ٢٠١٨ - الجراح عرض انجازات وزارة الاتصالات وخططها في برشلونة »
١ اذار ٢٠١٨ - عثمان عرض للأوضاع مع شهيّب »
١ اذار ٢٠١٨ - 40 دولة... من أجل الجيش اللبناني »