التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وبعد اللقاء قال السفير شورتر: "التقيت الرئيس بري وكانت فرصة لمناقشة علاقاتنا الثنائية القوية بين لبنان وبريطانيا والانتخابات النيابية المقبلة، فضلا عن التطورات الإقليمية. ولا يزال من المهم جدا أن تحدث الانتخابات في 6 أيار كما هو مقرر.



انها لخطوة إلى الأمام ان تتضمن لائحة حركة أمل مرشحة. وأنا مسرور ان رئيس مجلس النواب يواصل دعم زيادة تمثيل المرأة في المجلس النيابي. وهذا أمر أعرف ان الكثير من اللبنانيين يأملون به.



أنا أومن بأن العمل على الوصول الى 30% من المرشحات على القوائم الانتخابية السياسية يبقى هدفا رئيسا لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية".