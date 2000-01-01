A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم انه يريد خفض معدل الفقر "غير المقبول" في روسيا الى النصف في السنوات الست المقبلة اي مدة الولاية التي يرتقب ان يفوز بها بدون اي مفاجآت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 آذار .



وقال بوتين في خطابه السنوي امام البرلمان والذي بثه التلفزيون بشكل مباشر :"علينا ان نخفض خلال ست سنوات معدل الفقر الى النصف على الاقل".



وأكد بوتين ان "عدد الاشخاص الذين يعانون من الفقر في روسيا تجاوز 42 مليون نسمة عام 2000 ليصل الى زهاء 20 مليون شخص حاليا".



وركز بوتين الذي قاد البلاد على مدى السنوات ال18 الماضية في خطابه على المسائل الداخلية قائلا :"ان السنوات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لروسيا".



وقال :"ان رخاء روسيا ورخاء مواطنينا يجب ان يكونا اساس كل شيء، وفي هذا القطاع يجب ان نحقق اختراقا".



ودعا الى "تعزيز استخدام التكنولوجيا في البلاد من اجل تحسين مستوى معيشة الروس والاقتصاد".



وقال :"ان التأخر في مجال التكنولوجيا يشكل ابرز تهديد وهو عدونا الاول"، مضيفا: "من اجل المضي قدما والتطور بدينامية، يجب ان نوسع نطاق الحريات في كل المجالات". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر