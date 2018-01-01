الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان حمادة يفتتح معرض التعليم والتوجيه 2018 برعاية الحريري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال افتتح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قبل ظهر اليوم معرض التعليم والتوجيه 2018EDEX، الذي تنظمه الوزارة وشركة "بروموفير" الممثلة نبيل باز، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ARENA SEASIDE البيال سابقا، في وسط بيروت، بمشاركة اكثر من 50 جامعة محلية وعالمية اضافة الى الجامعة اللبنانية ووزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء، في حضور سفيري بريطانيا هيوغو شورتر وفرنسا برونو فوشيه، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق على رأس وفد من الوزارة، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء ندى عويجان، رئيس اتحاد المؤسسة التربوية الخاصة الاب بطرس عازار، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وممثلي رؤساء الاجهزة الامنية وعدد كبير من طلاب الثانويات العامة والخاصة.



ويهدف المعرض الى التوجيه الصحيح للطلاب لاختيار الاختصاص في الجامعة بشكل مناسب، نظرا لحاجة خريجي المستقبل المتزايدة للحصول على افضل النصائح، كما افاد بعض المشاركين في المعرض. كذلك سيؤمن المعرض للطلاب والاهل فرصة للقاء والتحدث الى مهنيي التعليم وممثلي الجامعات الذين سيعرفونهم الى مجالات مختلفة من الاختصاصات المتاحة في كل جامعة وكيفية تناسبها مع امكانات كل طالب، بالاضافة الى معلومات عملية من اجراءات التسجيل.



وعلى هامش معرض EDEX سيتم تنظيم عدد من المؤتمرات والطاولات المستديرة التي ستستضيف عددا كبيرا من الخبراء الدوليين والمحليين في التعليم والعالم المهني. كما سيكرس المعرض منصة خاصة بالتكنولوجيا العالية لكي يكتشف الزوار كيف يبدو مستقبل التعليم.



حمادة

وقال الوزير حمادة خلال جولته على المعرض: "هذا المعرض يفوق كل توقعاتنا وكل لآمالنا، وأتصور لو كان الرئيس الحريري معنا في هذا الافتتاح لكان علم اهمية القطاع التربوي أكان التعليم الاساسي الثانوي، التكميلي او الجامعي في لبنان.



وأشار الى ان هناك اكثر من مليون شخص يعملون ويعيشون من هذا القطاع اي 200 الف عامل في القطاع التربوي، كما ان هناك اكثر من مليون تلميذ، وهذا ما يدل على ان نصف الشعب اللبناني في هذا القطاع.



اضاف: "أستطيع القول من هنا ان من يزور هذا المعرض عليه ان يفتخر بلبنان، رغم كل ما يقال ويثار حول مشاكل التربية والجامعات، نستطيع ان نرفع رأسنا بما ننتج من عقول ومبادرات ومن رجال ونساء في الالفية الثالثة.



وردا على سؤال عن انعقاد الجلسة المخصصة للشؤون التربية، قال الوزير حمادة: "ما زلت بانتظارها، اليوم دعونا لجنة الموازنة للحديث عن التربية، لكن لا اقبل الا ان تخصص جلسة مجلس وزراء للتربية، فهذا العالم الذي نراه اليوم يستحق مثل هذه الجلسة".



وعن رفع اقساط المدارس، قال وزير التربية: "80 او 90 في المئة من المدارس قدموا موازناتهم الى الوزارة، لان من لا يقدمها يتوجب عليه غرامات حقيقية بموجب القانون، والان يبدأ التدقيق فيها".



وعن تنظيم المعرض، قال الوزير حمادة: "المعرض يظهر وحدة العالم التربوي في لبنان رغم التنوع بين التعليم الرسمي والخاص، في المدرسة وفي الجامعة هناك تكامل مثمر للبلد، وفي نظري عندما نمر من الجامعة اللبنانية الى الجامعات الخاصة وعندما نرى روضات القطاع الرسمي وصفوف القطاع الخاص نجد ان هناك تنافسا يكرس التنوع ولكنه لا يلغي وحدة التعليم في لبنان".



يذكر أن المعرض يستمر حتى الرابع من آذار. المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر