A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صعد الدولار الى أعلى مستوى في 6 اسابيع اليوم الخميس، بدعم مما اعتُبر نبرة متفائلة من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، في شأن الاقتصاد الأميركي، ما عزز توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية 4 مرات في العام الحالي.





وقفز مؤشر الدولار إلى 90.744، حيث يُنبئ تفاؤل باول في شأن الاقتصاد في أول شهادة عامة له بعد توليه منصبه، بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى، إضافة إلى 3 مرات تتوقعها السوق.





وانخفض اليورو مقابل الين إلى 129.86 يناً، وهو أدنى مستوى منذ مطلع أيلول وتراجع 5.6 في المئة عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام، والذي بلغه قبل شهر.





وسجل الدولار الاسترالي أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأميركي، وأقل مستوى في 9 أشهر مقابل الين، بعدما أظهرت بيانات النشاط الاستثماري الاسترالي، انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة في الربع المنتهي في كانون الأول.





وجرى تداول الدولار الاسترالي بانخفاض 0.5 في المئة عند 0.7725 دولار أميركي، بعدما تراجع لفترة وجيزة إلى 0.7717 دولار. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر