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الخميس في ١ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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أنقرة تعلن تحييد 2222 مسلحا منذ انطلاق عمليتها في عفرين
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١ اذار ٢٠١٨
أعلنت الأركان العامة التركية اليوم الخميس عن تحييد 2222 من المسلحين الأكراد في إطار عملية 'غصن الزيتون” المستمرة في منطقة عفرين في ريف حلب شمال غربي سوريا منذ الـ20 من يناير.
وقالت الأركان في بيان إن: 'القوات المشاركة في غصن الزيتون، تمكنت من تحييد 2222 مسلحا منذ انطلاق العملية العسكرية”.
وأشارت الأركان التركية إلى 'استمرار عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم داعش في عفرين”.
وتجري تركيا منذ الـ20 من يناير الماضي وبالتعاون مع ما يسمى بـ 'الجيش السوري الحر” عملية 'غصن الزيتون” ضد مسلحين أكراد في عفرين.
وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر :
وكالات
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