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الذهب يتراجع
 
 
 
 
 
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١ اذار ٢٠١٨
 
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الخميس، متأثرةً سلباً بارتفاع الدولار، بينما يتأهب المستثمرون لمتابعة الجلسة الثانية لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم.


ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1313.81 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 1312.26 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من شباط. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1314.7 دولاراً للأونصة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 16.35 دولاراً للأونصة. وانخفض البلاتين 0.6 في المئة إلى 977.20 دولاراً للأونصة، بينما استقر البلاديوم من دون تغير يُذكر عند 1042.50 دولاراً للأونصة
 
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