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الخميس في ١ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:46 م
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الصفدي أعلن عزوفه عن الترشح: ندعم لائحة "المستقبل"
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١ اذار ٢٠١٨
أعلن النائب محمد الصفدي عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية.
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في "مركز الصفدي الثقافي" في طرابلس:"نحن نهج الانفتاح على الآخر فعلا وليس قولا وسنخوض الانتخابات النيابية داعمين للائحة المستقبل سياسيا ولوجستيا".
ورأى انه "تم اعتماد قانون الانتخابات النسبي ولكن مبتورا"، مشيرا الى أن "الصوت التفضيلي يفرق بدلا من أن يجمع".
المصدر :
وطنية
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