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روسيا: مدنيون في الغوطة يطالبون بإجلائهم
 
 
 
 
 
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١ اذار ٢٠١٨
 
أعلن الجيش الروسي أن مدنيين في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا قدموا طلبات إجلاء عديدة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الميجر جنرال الروسي فلاديمير زولوتوخين قوله للصحفيين في دمشق إن مقاتلي المعارضة يواصلون قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية
المصدر : lbc
 
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