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الخميس في ١ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:54 م
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النفط يرتفع
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١ اذار ٢٠١٨
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد انخفاضات حادة في الجلستَيْن السابقتَيْن، لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف بعض المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، في ظل تقلبات أسواق الأسهم وارتفاع الدولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان 13 سنتاً، بما يُعادل 0.2 في المئة إلى 61.77 دولاراً للبرميل.
وكان الخام قد أغلق على انخفاض 2.2 في المئة في آخر تسوية. وزاد خام برنت تسليم أيار، 17 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 64.90 دولاراً للبرميل.
المصدر :
Reuters
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