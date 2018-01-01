زار وزير الاتصالات جمال الجراح مع وفد من الوزارة، جناح شركة "كليوس" اللبنانية، وذلك في في إطار جولته في المعرض الدولي للاتصالات المنعقد في برشلونا - إسبانيا.



وأبدى الوزير الجراح إعجابه بالتطور والتكنولوجيا التي تطورها الشركات اللبنانية الناشئة في هذا الحقل، واستمع الى شرح المدير العام للشركة المهندس جورج العيلي المصنعة لمحطات 5G LTE التي تستخدمها شركات الخلوي، وهي الشركة العربية الوحيدة التي أقدمت على تطوير وتصنيع تلك المحطات، وقد أصبحت تضاهي تقنية وجودة الشركات العالمية المصنعة للمحطات المماثلة.



كما اطلع من المهندس العيلي على كيفية إنشاء مصنع Spectronite لتصنيع روابط Microwave Links في لبنان، الذي يضاهي بمواصفاته كبريات الشركات العالمية.



وهنأ الجراح القيمين على تلك الانجازات، منوها بقدرات الشباب اللبناني في تطوير وتحسين أنظمة الاتصالات في لبنان والعالم.