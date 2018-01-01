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سفير فرنسا لعون: مؤتمر "سيدر" في موعده
 
 
 
 
 
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١ اذار ٢٠١٨
 
أكد سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه للرئيس ميشال عون ان مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان سيُعقد في موعده في 6 نيسان المقبل في باريس وان الاجتماع التحضيري سيعقد في 26 آذار.
المصدر : lbc
 
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