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الخميس في ١ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:12 ص
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لبنان
سفير فرنسا لعون: مؤتمر "سيدر" في موعده
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١ اذار ٢٠١٨
أكد سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه للرئيس ميشال عون ان مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان سيُعقد في موعده في 6 نيسان المقبل في باريس وان الاجتماع التحضيري سيعقد في 26 آذار.
المصدر :
lbc
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