A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت الرئاسة الاميركية الاربعاء ان هوب هيكس، مديرة الاتصالات في البيت الابيض وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، في خطوة تأتي غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.



وقال ترامب في بيان نشره البيت الابيض، إن "هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز"، بينما قالت هيكس: "لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتناني للرئيس ترامب"، من دون ان توضح اسباب استقالتها المفاجئة.



من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز، انه لم يتم تحديد موعد مغادرة هيكس عملها، لكن هذا الامر يفترض ان يتم "في الاسابيع المقبلة".



ونفت ساندرز أن تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من الاشكال بجلسة الاستماع المغلقة التي عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الثلاثاء، واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات في البيت الابيض حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهي جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة (29 عاماً) الرد على العديد من الأسئلة التي وجهت اليها.



وهيكس، المعروف عنها تكتمها عموماً، اكتفت خلال جلسة استجوابها بالرد على الاسئلة التي سبق وان تمت الموافقة عليها، وهو تصرف سبقها اليه أفراد آخرون في الدائرة اللصيقة بترامب لدى مثولهم امام الكونغرس، ومن ابرزهم كبير الاستراتيجيين السابق ستيف بانون. المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر