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موسكو تكشف عن 20 قاعدة عسكرية أميركية في هذه المنطقة بسوريا
 
 
 
 
 
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١ اذار ٢٠١٨
 
أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، ألكسندر فينيديكتوف، أن عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعيقه التدخل الخارجي في الأزمة السورية.
وقال فينيديكتوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعيقه التدخل الخارجي المستمر في الأزمة السورية. فمثلاً في منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا هناك قرابة 20 قاعدة عسكرية أميركية".
من جهة أخرى، أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، أن الإرهابيين في سوريا انتقلوا من العمليات القتالية واسعة النطاق إلى تكتيك حرب العصابات.
وقال فينيديكتوف: "داعش على الأراضي السورية تلقت أضراراً جسيمة. وفي هذه الظروف انتقل الإرهابيون من العمليات القتالية واسعة النطاق إلى تكتيك حرب العصابات".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء قاعدة جديدة لقواتها في سوريا على بعد 60 — 70 كيلومترا من قاعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في التنف.
المصدر : al jadeed
 
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