دعت وزارة الخارجية الفرنسية روسيا وإيران إلى ممارسة ”أقصى درجات الضغط' على الحكومة السورية لتنفيذ وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية والذي تقول باريس إن جماعات المعارضة وافقت بالفعل على دعمه.



وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية يومية ”الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية تعهدت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالالتزام بالقرار 2401 وقبول الهدنة. نظام بشار الأسد، من الناحية الأخرى، لم يتحرك في هذا الاتجاه. إلا أن قرارات مجلس الأمن ملزمة أيضا له'.



جاء هذا في معرض الرد على انتقاد روسي لجماعات المعارضة.

وأضافت ”ومن ثم فإننا ندعو مؤيدي النظام السوري إلى ممارسة أقصى درجات الضغط عليه لتنفيذ التزاماته'.