قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حطم رقما قياسيا للإنتاج استمر 47 عاما في نوفمبر.



زمن ثم انخفض قليلا في ديسمبر الماضي، في الوقت الذيي واصل فيه إنتاج النفط الصخري إحداث تغيير أساسي في أنماطا لإمدادات العالمية.



وزاد إنتاج النفط الأميركي إلى 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر الفائت، وفقا لأرقام معدلة من إدارة معلومات الطاقة.



وقالت إدارة المعلومات إن الإنتاج في ديسمبر انخفض 108 آلاف برميل يوميا، إلى 9.949 مليون برميل يوميا. والرقم القياسي السابق للإنتاج هو 10.044 مليون برميل يوميا.