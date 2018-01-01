اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن روسيا تمكنت من إجلاء "مجموعة كبيرة" من المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية التي تُسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا.



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي زيباستيان كورتس في موسكو، كشف بوتين ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساعد في التوصل الى عملية الإجلاء. ولم يذكر بوتين متى تمكن المدنيون من المغادرة.



وأضاف في نفس المؤتمر الصحافي، أن جماعات المعارضة المسلحة تستخدم الغوطة الشرقية قاعدة لقصف المناطق الأخرى، مشيراً الى ان هناك منظمات إرهابية عديدة داخل الغوطة الشرقية المحاصرة.