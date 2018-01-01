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الخارجية توضح: هكذا توفي الطالب اللبناني هشام مراد في فرنسا
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أن قنصل لبنان العام في مرسيليا صونيا أبو عازار أفادتها أن شرطة مدينة غرونوبل نشرت تقريرها حول وفاة الطالب اللبناني هشام سليم مراد، الذي وقع من شرفة منزله.

واكدت القنصل للخارجية انه لا يوجد اي عمل جرمي.

وتتمنى وزارة الخارجية اللبنانية من جميع وسائل الإعلام توخي الدقة ومراجعتها قبل نشر أي خبر، احتراماً لمشاعر أهل الفقيد.
 
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