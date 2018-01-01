A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير سفير اسبانيا في لبنان خوسيه ماريا دي لا فيريه، وبحث معه في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنميتها.



وأكد شقير "متانة العلاقة التي تربط البلدين الصديقين خصوصا ان اسبانيا كانت تقف دائما الى جانب لبنان، وهي حاليا تشارك بفعالية في قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب"، منوها بدور اسبانيا "الهام في البحر المتوسط ودعمها كل المشاريع التي تقود الى تحقيق التنمية في المنطقة وكذلك دورها الفاعل في اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط "أسكامي" الذي يتخذ من برشلونة مقرا له".



وأشار الى ان "البحث تناول تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ومشاركة الشركات الاسبانية في المشاريع الكبرى التي سيطرحها لبنان لاعادة تطوير البنى التحتية".



السفير الاسباني

من جهته، أشاد دي لا فيريه بـ"الجهود التي يبذلها شقير لتقوية العلاقات الاقتصادية مع بلاده، وكذلك دوره الرائد في قيادة أسكامي"، مؤكدا انه سيبذل كل ما في وسعه "للحفاظ على المسار الايجابي الذي تسلكه العلاقات بين لبنان واسبانيا خصوصا على المستوى الاقتصادي وتنميتها".



شقير

وعن إنجاح زيارة الوفد الاقتصادي الاسباني الذي يزور لبنان في نيسان المقبل، فقال شقير: "هذا الموضوع سيكون محط اهتمامنا وسنقوم بالتحضيرات اللازمة لعقد اجتماعات مفيدة ومنتجة مع الجانب اللبناني".



وفي نهاية اللقاء، قدم شقير الى سفير اسبانيا كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر