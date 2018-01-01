ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره

الوزراء علي حسن خليل،محمد فنيش، اواديس كدنيان، رائد خوري، يوسف فنيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.



بعد الاجتماع تحدث الوزير خليل فقال: كانت الجلسة جدية ومثمرة وقد انجزنا موازنة اكثر من وزارة واتفقنا على متابعة الاجتماع غدا لبحث موازنات الوزارات المتبقية وطلبنا بان يحضر الاجتماع غدا وزيري التربية والشؤون الاجتماعية لنناقش الموضوع معهما مباشرة ونتمكن من الانتهاء من كل بنود الجزء الاول، وقد تمكنا في بعض النواحي من تخفيض الموازنة اكثر من 20 بالمئة.



سئل: هل سيؤدي هذا التخفيض الى تقليص عجز الموازنة او يثبته عند حدود معينة على الاقل؟

اجاب:اذا استمرينا على هذا الشكل نكون قد قمنا بامر جيد جدا لاعادة التوازن الى الموازنة.

سئل:هل درستم موازنة وزارة الاشغال؟

اجاب: انتهينا من الجزء الاول منها.

