تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون التجارة، جلسة عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الاثنين المقبل.