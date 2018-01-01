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فرعية الإدارة تجتمع الإثنين لتعديل بعض أحكام قانون التجارة
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب سمير الجسر والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون التجارة، جلسة عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الاثنين المقبل.
 
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