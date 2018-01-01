الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان أوغاسابيان: كل نساء لبنان هن عنوان الإبداع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أطلقت "جمعية بيروت ماراثون"، في مؤتمر صحافي، "سباق سرادار بنك للسيدات" المقرر تنظيمه يوم الأحد 22 نيسان المقبل في منطقة الواجهة البحرية - بيروت، قرب البيال، تحت شعار "طريقك قرارك". وحضر المؤتمر الذي استضافه متحف سرسق في الأشرفية حشد من الشخصيات الرسمية والأهلية، تقدمها وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان وسفيرة هولندا جين وولتمنز والوزير السابق مدير مؤسسات الرعاية الإجتماعية خالد قباني وزوجة سفير إيطاليا زينا ماروتي ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام والأمين العام للجنة العميد المتقاعد حسان رستم والملازم أول ألسي الحاج ممثلة المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والعقيد فادي الكبي ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ورئيس إتحاد ألعاب القوى رولان سعادة وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهد وممثلة بنك سرادار (الراعي الرسمي للسباق) زينا كرياكوس والسيدة روزي بولس ممثلة رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، إلى ممثلي جمعيات نسائية وخيرية وجمعيات رياضية ومؤسسات إعلامية.



بعد النشيد الوطني قدم للمؤتمر المستشار الإعلامي ل"جمعية بيروت ماراثون" حسان محيي الدين، ثم كانت قصيدة شعرية من سالم الدغل، بعدها كلمة كرياكوس التي رأت فيها أن "قضية المرأة هي اليوم قضية أساسية في بلدنا والعالم، ونحن ندعم هذه المرأة وحقوقها ونؤمن بقدراتها وبدورها الأساسي في مجتمعنا، إذ إن النجاحات التي تحققها والمناصب التي تتبوأها تبرهن عن جدارتها، وإننا في بنك سرادار نفختر بأننا ندعم هذا السباق لأنه يطابق مبادئنا الثقافية، وإن مؤسستنا تؤمن أيضا بتأثير الرياضة الإيجابي على مجتمعنا عبر اعتماد برامج لتشجيع الأجيال الناشئة، وقد أسسنا نادي Lets Run لألعاب القوى الذي يدعم المحترفين ويؤمن حاجاتهم للوصول إلى أهدافهم الرياضية.



روكز

واعتبرت روكز في كلمتها أن شعار السباق "طريقك قرارك" يجمع بين واحد من أهم أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة "وهو ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وإن النداء الذي نطلقه اليوم لكل نساء لبنان نابع من حاجة ملحة وضرورة قصوى لكسر الحواجز النفسية ومواجهة المخاوف واكتشاف القدرات والاستمرار في الركض نحو الأمام".



ورأت أن "المرأة نصف المجتمع، ودورها يتكامل مع دور الرجل ليشكلا معا درعا تحمي مجتمعنا من الظلم والحروب ومصدر قوة للسلام والتطور. فالخبرات الكبيرة المتوافرة لدى النساء في كل القطاعات يجب تعميمها والإستفادة منها في القطاع العام لبناء الدولة العادلة والقوية.



شبيب

ثم تحدث شبيب عن "أهمية وزارة شؤون المرأة ودورها"، وقال: "منذ فترة، احتفلنا مع جمعية بيروت ماراثون بمرور 15 سنة على تأسيسها، والتي تعكس بفعل عملها المستمر والدؤوب مسارا متطورا وتصاعديا، وخير مثال على ذلك التظاهرات الرياضية السنوية المتنوعة التي تطلقها، ومنها سباق الماراثون الذي يؤكد أن بيروت مدينة للفرح والرياضة".

وأشار إلى أن "نشاطات هذه الجمعية تشكل وجها من أوجه التحرر، الذي يتم التعبير عنه بالجسد".

وأشاد ب"المرأة في لبنان، إذ استطاعت أن تثبت دورها في مجالات عدة"، مطالبا ب"عدم التمييز بينها وبين الرجل". وقال: "يجب دعم المرأة بشكل دائم لتصل إلى التحرر الحقيقي، وتصبح نسبة وجودها في الحقل السياسي مساوية للرجل".



اوغاسابيان

أما أوغاسابيان فإستهل كلمته بالشكر والتقدير للذين حضروا المؤتمر "وهو دليل تشجيع لهذا الحدث الذي له بعده الإنساني وللقيم والأخلاق والثوابت الوطنية".

ثم عرض لواقعة حدثت معه منذ فترة للدلالة على كفاءة المرأة اللبنانية، يوم جاءته صبية تدعى نادين رستم بصحبة والدتها وأطلعتاه على سيرة نادين الدراسية المتفوقة وكيف أنها حلت أولى عالميا من بين 5000 طالبة تقدمن لإمتحانات أجرتها شركة "إير باص" الفرنسية، ثم أبرمت مع هذه الشركة عقد عمل لمدة 20 سنة.



وأوضح أن المغزى من سرد هذه الواقعة هو "معرفة فكر وثقافة وإلتزام المرأة اللبنانية، حيث أن كل نساء لبنان هن نادين رستم وعنوان الإبداع كما هو الحال مع جمعية بيروت ماراثون، ونشاطاتها كلها من نوع الإبداع، فقد حلمت مي الخليل يوما وها هي قد وصلت إلى هدفها، وهو مظهر حضاري في بلد رائع مثل لبنان محكوم بأن تسوده المحبة والانفتاح".



الخليل

وختمت الخليل المؤتمر بكلمة بدأتها بالإشارة إلى "أننا نعيش عالما من التناقضات حيث لا تعطى الحقوق ما يستلزم النضال للحصول عليها، وحيث الحرية مشروطة وحقوق المرأة أبعد من أن تكون حقوق إنسان".



ولفتت إلى وجود "ظروف وعوامل تشدنا إلى الخلف، لكننا كجمعيات وأفراد قررنا أن "نركض لقدام"، ومع الجهود التي تقوم بها الجمعيات فإن القوانين بدأت تتغير وباتت هناك توعية وصارت المرأة أكثر جرأة في في رفع الصوت مطالبة بحقوقها".



ورأت أن "هناك حواجز قائمة على التمييز بين الجنسين، إذ إعتبرت المراة ضعيفة جدا في الرياضة وخصوصا تلك التي تتطلب قدرات تحمل مثل سباقات الماراثون، عدا الاعتقاد الواهم قديما أن الرياضة تضر بصحة المرأة، خصوصا صحتها الإنجابية، علما أن المرأة تستمد العديد من الفوائد الصحية من خلال المشاركة في الرياضة والنشاط البدني الذي يمنع الكثير من الأمراض المستعصية والوفيات، خصوصا في البلدان النامية".



وأكدت "أننا في جمعية بيروت ماراثون نؤمن بقوة الرياضة وبتمكين المرأة من خلال الرياضة، التي لها القدرة على تغيير المجتمعات وفق عبارة نيلسون مانديلا "الرياضة لديها القدرة لتوحد وخلق الأمل بدل اليأس، وهي أقوى من الحكومات في كسر الحواجز العرقية، ولا تعنيها كل أنواع التمييز".



وبعدما دعت الرجال الى الركض ودعم المرأة في سباق المرح وسباق الأطفال مع ذويهم، أشارت إلى أن "الجمعيات الخيرية تستفيد من حسومات على رسوم التسجيل تصل إلى 25 % لدعم أهداف هذه الجمعيات والتي يبلغ عددها 188 جمعية شريكة"، موضحة أنه "من أجل مساعدة المرأة على إكمال مسافة السباق (10 كلم) تقرر اعتماد النسخة الثانية من برنامج 510 التدريبي الذي ينطلق يوم الأحد 18 آذار 2018 ويمتد 5 أسابيع".



وختمت بالدعوة الى المشاركة الشاملة لأفراد الأسرة والأصدقاء والداعمين "كي نكون بأعداد كبيرة حتى نقدم للعالم صورة عن ألواننا الحقيقية المجبولة بالقوة والجمال والعاطفة والالتزام والحب".



وكان عرض خلال المؤتمر فيلم وثائقي عن سباق العام الماضي الذي أقيم في مدينة جونيه وشهادات وآراء في السباق لهذا العام من شخصيات مشهورة في عالم الفن والثقافة والرياضة والإعلام، وكذلك الفيلم الدعائي للسباق الذي سيبث عبر الوسائل الإعلامية وفي مقدمها قناة "الجديد" (الناقل الرسمي للسباق). المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر