تطرّق رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، إلى مواضيع عدّة حيث طغى الموضوع الإنتخابي والتحضيرات للإنتخابات على اللقاء.



وتناول الرئيس بري زيارة الموفد السعودي إلى لبنان ونقل عنه النواب انها كانت زيارة سادت خلالها الأجواء الودية وانه سُمع منه كلاماً إيجابياً للغاية عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري.



وأشار إلى أنّ الموفد السعودي سيستكمل لقاءاته بعد عودته مرّة أخرى من المملكة.