الاربعاء في ٢٨ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:41 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بالتفاصيل.. هذا ما قاله بري عن زيارة الموفد السعودي
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٨ شباط ٢٠١٨
 
تطرّق رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، إلى مواضيع عدّة حيث طغى الموضوع الإنتخابي والتحضيرات للإنتخابات على اللقاء.

وتناول الرئيس بري زيارة الموفد السعودي إلى لبنان ونقل عنه النواب انها كانت زيارة سادت خلالها الأجواء الودية وانه سُمع منه كلاماً إيجابياً للغاية عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري.

وأشار إلى أنّ الموفد السعودي سيستكمل لقاءاته بعد عودته مرّة أخرى من المملكة.
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٨ شباط ٢٠١٨ - خوري: هناك ارتياح سعودي لطريقة ادارة الحريري للبلد »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - عشقي: السعودية حريصة على ألا يكون لحزب الله النصيب »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - جنبلاط استقبل لاسن عارضا معها لآخر التطورات »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - الخارجية توضح: هكذا توفي الطالب اللبناني هشام مراد في »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - هل يزور عادل الجبير لبنان في الأسابيع القادمة؟ »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - كرامي: سأعلن تحالفاتي في القريب العاجل »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - اجتماع في السراي لدراسة مشروع قانون موازنة 2018.. خليل: »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - عون :للتحقق من أوضاع الجمعيات والمؤسسات وحجم نشاطها »