الاربعاء في ٢٨ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:41 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
خادم الحرمين الشريفين يستقبل الحريري في الرياض
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٨ شباط ٢٠١٨
 
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

حضر الاستقبال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، المستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، سفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٨ شباط ٢٠١٨ - الرئيس الحريري في السعودية للقاء الملك وولي العهد »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري عرض لأوضاع محافظة بعلبك-الهرمل مع خضر والمفتي »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري من بشامون: الانتخابات استفتاء لاستكمال مشروع »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري يستقبل كلودين عون »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - الحريري: متضامنون مع القدس وأهلها »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - لجنة الموازنة تواصل اجتماعها.. الحريري: هناك تقدم »
٢٦ شباط ٢٠١٨ - الحريري يلتقي الموفد السعودي في السراي »