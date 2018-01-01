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ترامب لم يعط الضوء الاخضر لوكالة الامن القومي للرد على التدخل الروسي
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
أعلن مدير وكالة الامن القومي الاميركية 'ان اس ايه” الاميرال مايكل روجزر امس انه 'لم يحصل ابدا على ضوء أخضر من البيت الابيض للرد على الاستخبارات الروسية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية الاخيرة”.

وقال مدير 'ان اس ايه” ومسؤول 'سايبركوم” الهيئة الاميركية الجديدة المكلفة الحرب المعلوماتية، امام اعضاء في الكونغرس :”لم نتخذ القرار بممارسة سلوك شبيه بما نراه من قبل روسيا”.

وكان روجزر الذي أدلى بشهادته امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بصفته رئيس 'سايبركوم” يجيب على سؤال حول الرد الذي تم توجيهه الى هذه الهجمات التي تم توثيقها بشكل كبير وتتفق حولها اجهزة الاستخبارات الاميركية
المصدر : future tv
 
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