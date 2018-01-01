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لافروف: مقاتلو المعارضة يُعرقلون وصول المساعدات الى الغوطة
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
حمل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الاربعاء، فصائل المعارضة السورية مسؤولية إنجاح "الهدنة الإنسانية" في الغوطة الشرقية، مضيفاً ان بلاده ستُواصل دعم الجيش السوري "للقضاء على التهديد الارهابي".


وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال لافروف: "أعلنت روسيا والحكومة السورية إقامة ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية... الدور الآن على المسلحين (من فصائل المعارضة) والأطراف الراعية لهم للتحرك".


واعتبر وزير الخارجية الروسية، ان مقاتلي المعارضة متحصنون في الغوطة الشرقية ويمنعون وصول المساعدات وإجلاء الراغبين في الرحيل، رغم إعلان موسكو ممراً إنسانياً.


وأكد لافروف أن موسكو ستستمر في دعم الجيش السوري إلى أن يقضي تماماً على "خطر الإرهاب". وتابع: "ندعو أعضاء ما يُسمى بالتحالف الأميركي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك مخيم الركبان للاجئين وكامل المنطقة المحيطة بالتنف"
المصدر : رويترز
 
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