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الرئيس عون: أعطيت توجيهاتي
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه أعطى توجيهاتي للتحقق من أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وعملها وحجم نشاطها، لتمييز تلك التي تحتاج فعلا للدعم عن الوهمية منها.
كلام عون جاء في تغريدة عبر موقع "تويتر". ​
المصدر : lbc
 
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