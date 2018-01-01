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ترامب: حققت نصراً قضائياً كبيراً
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الانتصار القضائي الكبير"، رفض محكمة في كاليفورنيا حظر إقامة جدار يعتزم تشييده على الحدود مع المكسيك، لمنع تسلل المهاجرين إلى الولايات المتحدة.


ورفضت محكمة في كاليفورنيا أمس الثلاثاء، دعوى من سلطات هذه الولاية ضد إدارة ترامب، طالبت فيها بحظر بناء جدار على الحدود مع المكسيك. ورفض الدعوى القاضي غونزالو كوريل، الذي كان قد انتقد ترامب في الماضي مراراً وتكراراً.


ورحبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بقرار المحكمة. وقال ترامب عبر حسابه على "تويتر": "انتصار قضائي كبير اليوم. أيّد القاضي الأميركي إدارة ترامب وأوقف محاولة منع الحكومة من بناء جدار حدودي كبير على الحدود الجنوبية. هذا المشروع الحيوي الكبير يُمكن أن يشق طريقه الآن".
المصدر : روسيا اليوم
 
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