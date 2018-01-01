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إصابة 11 شخصا في قاعدة للمارينز بإعياء إثر فتح رسالة مشبوهة
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
أصيب 11 شخصا في قاعدة للمارينز قرب واشنطن بإعياء امس إثر فتح رسالة تحتوي 'مادة مجهولة”، بحسب ما أفادت 'وكالة فرانس برس”.

وقال سلاح مشاة البحرية الأميركية 'المارينز” في بيان :”إن الرسالة أرسلت الى قاعدة ماير- هندرسون هول وقد تم إخلاء المبنى الذي فتحت فيه”.

وأضاف :”إن عددا من عناصر المارينز يتلقون العلاج بعد هذا الحادث والتحقيق جار”.

وأوضح البيان ان 'مسؤولي الشرطة في القاعدة يعملون مع موظفين مخولين التعامل مع المواد الخطرة ومكتب التحقيقات الجنائية في البحرية (ان سي آي اس) ومكتب التحقيقات الفدرالي. لقد تم تقييم المبنى وإخلاؤه”.

وقال جهاز الاطفاء في أرلينغتون في تغريدة على تويتر :”ان 11 شخصا شعروا بإعياء إثر فتح رسالة في القاعدة العسكرية”.

واكد ثلاثة عسكريين لشبكة 'سي أن أن” انهم 'شعروا بحروق في اليدين والوجه اثر فتح الرسالة”.

من جهته قال المتحدث باسم المارينز براين بلوك 'لوكالة فرانس برس”: 'انه من المبكر جدا التكهن بشأن ما جرى، علينا ان ننتظر وان نترك المحققين يقومون بعملهم”، مشيرا الى انه 'لا يمكن في الوقت الراهن معرفة ما اذا كان الامر يتعلق بهجوم ارهابي ام لا”.
المصدر : future tv
 
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