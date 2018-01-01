أعلن الوزير علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية" أنه "اذا لم نتّخذ إجراء يضعنا على سكّة الصرف الصحيحة، فإننا سنكون امام أزمة خطيرة في موازنة الـ 2018 وما سيليها من موازنات."



واضاف "نحن ننفق حالياً من خارج المقرّر نحو ألف مليار ليرة، وتصلني كل يوم الى الوزارة عشرات المشاريع، ومنها على سبيل المثال 150 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار ومساعدات منها 300 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، وهذا كله صرف إضافي على العجز الموجود أصلاً، والذي لامَس الـ 10 آلاف مليار ليرة."



وشدد حسن خليل على أنه "اذا استمرّت الحال على ما هي عليه سأقف أمام الجميع وأقول: لنوقِف النقاش. قولوا لي ماذا تقررون وأنا أنفّذ، وليتحّمل الجميع المسؤولية".