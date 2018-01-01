سجلت اسعار المحروقات اليوم الاربعاء 28 شباط انخفاضا. فانخفض سعر صفيحتي البنزين 400 ليرة والمازوت 200 ليرة والديزل 300 ليرة.



وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:



البنزين 95 أوكتان: 25600 ليرة

البنزين 98 أوكتان: 26200 ليرة

الديزل: 17500 ليرة

المازوت: 17500 ليرة

المصدر : lbc

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