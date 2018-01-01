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انخفاض في اسعار المحروقات...
 
 
 
 
 
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٢٨ شباط ٢٠١٨
 
سجلت اسعار المحروقات اليوم الاربعاء 28 شباط انخفاضا. فانخفض سعر صفيحتي البنزين 400 ليرة والمازوت 200 ليرة والديزل 300 ليرة.

وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:

البنزين 95 أوكتان: 25600 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 26200 ليرة
الديزل: 17500 ليرة
المازوت: 17500 ليرة
المصدر : lbc
 
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