الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان استكمال درس الموازنة اليوم.. وبري: يجب إقرارها قبل مؤتمر باريس A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تستكمل اللجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة الـ2018 اجتماعاتها في السراي الحكومي اليوم بعد ان بدأت البحث بأرقام الموازنة في جلسة الأمس.



وأكد وزير المال علي حسن خليل، أنه 'اذا لم نتّخذ إجراء يضعنا على سكّة الصرف الصحيحة، فإننا سنكون أمام أزمة خطيرة في موازنة الـ 2018 وما سيليها من موازنات”.



وأضاف في تصريح إلى صحيفة 'الجمهورية”: 'نحن ننفق حالياً من خارج المقرّر نحو ألف مليار ليرة، وتصلني كل يوم الى الوزارة عشرات المشاريع، ومنها على سبيل المثال 150 مليون دولار لمجلس الإنماء والإعمار ومساعدات منها 300 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، وهذا كله صرف إضافي على العجز الموجود أصلاً، والذي لامَس الـ 10 آلاف مليار ليرة”.



وقال: 'على الحكومة ان تستفيق للواقع الذي نعيشه، والإنتخابات تزيد الطين بلّة، حيث تهافتت علينا المشاريع أكثر فأكثر. واذا استمرّت الحال على ما هي عليه سأقف أمام الجميع وأقول: لنوقِف النقاش. قولوا لي ماذا تقررون وأنا أنفّذ، وليتحّمل الجميع المسؤولية”.



بري: يجب إقرار الموازنة قبل مؤتمر باريس 4



ونقل زوار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ استغرابه الحديث عن أن هناك سعياً لتطيير ​الموازنة​ أو فرملتها، ولا سيما أنه اتفق عليها في اجتماع المصالحة الذي عقد في بعبدا.



وشدد على انه 'يجب إقرار الموازنة قبل ​مؤتمر باريس 4​ لأنها 'مسألة أمن وطني”.



التيار الوطني يشترط 5 نقاط



وعلمت 'الجمهورية”، انّ ورقة 'التيار الوطني الحر” التي أرسلها رئيس 'التيار” الوزير جبران باسيل مع وزير الإقتصاد رائد خوري الى داخل لجنة الموازنة الوزارية، تشترط 5 نقاط لإقرار الموازنة وعلى رأسها البند الاول، الذي جاء فيه: 'إذا لم تقرّ الخطة الطارئة للبواخر في أول جلسة لمجلس الوزراء لن نسير بالموازنة”.



وعليه، يُنتظر أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء صاخبة جداً وحاسمة، علماً انه في جلسة شباط، وهي آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل جلسة الموازنة، تحدّثَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنبرة عالية وربط العودة الى جلسات مجلس الوزراء بإقرار خطة الكهرباء حتى ولو اضطرّه الأمر للذهاب الى التصويت. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر