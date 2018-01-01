الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الرئيس الحريري في السعودية للقاء الملك وولي العهد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فجر اليوم إلى الرياض وكان في استقباله بالمطار المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والوزير المفوض وليد البخاري والسفير اللبناني بالمملكة فوزي كبارة والمراسم الملكية.



ويلتقي الرئيس الحريري خلال زيارته خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



إلى ذلك، اختتم الموفد السعودي، والوفد المرافق، زيارته الى لبنان، بعد سلسلة لقاءات واجتماعات الى العديد من المسؤولين اللبنانيين.



وكان الموفد السعودي حضر مقر الرئاسة الثانية أمس، حيث اجتمع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور السفير السعودي وليد اليعقوب والوزير المفوض في الديوان الملكي وليد البخاري.



ووصف الرئيس بري اللقاء بالودي على أمل لقاءات اخرى، في وقت وصف المعلولا الرئيس بري بـ 'القامة الوطنية”.



وكان الموفد قد زار الرئاستين الأولى والثالثة لدى وصوله بيروت الاثنين، حييث أكد رئيس الجمهورية ميشال عون رغبة لبنان في اقامة أفضل العلاقات مع السعودية، منوهاً بوقوف المملكة الى جانب لبنان. ونقل العلولا الى رئيس الجمهورية، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقيادة السعودية تؤكد دعم المملكة للبنان وسيادته واستقراره ومتانة العلاقات اللبنانية السعودية، مع الحرص على ان تكون هذه العلاقات في أفضل احوالها.



كما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة.



وخلال الزيارة، زار الموفد السعودي ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، ودوّن كلمة في السجل الذهبي جاء فيها: 'سيبقى الشهيد رفيق الحريري رمزا وطنيا وعروبيا وسيعود لبنان كما أراده الشهيد حرا ومنارة للعالم”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر