توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الرياض تلبية للدعوة التي نقلها موفد خادم الحرمين الشريفين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.



ويلتقي الرئيس الحريري خلال زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان.



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