A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هبطت أسعار الذهب واحدا في المئة يوم الثلاثاء بعدما تعهد الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتمسك بزيادات تدريجية لأسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.14 في المئة إلى 1317.91 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما تراجع أثناء الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1313.26 دولار.



وهبطت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل نيسان 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1318.60 دولار للأوقية.



وارتفع الدولار ليضغط على الذهب بعدما أبلغ جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي أعضاء الكونجرس الأمريكي بأن زيادات أسعار الفائدة يجب أن تستمر على الرغم من المحفزات الإضافية المتمثلة في تخفيضات ضريبية وإنفاق حكومي.



ويشير الإتجاه الحالي للمركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة ثلاث إلى أربع مرات هذا العام.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.43 في المئة إلى 16.42 دولار للأوقية بعد أن هبطت إلى 16.32 دولار وهو أدنى مستوى في أسبوعين.



وانخفض البلاديوم 2.3 في المئة إلى 1036.97 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.5 في المئة إلى 984.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 976 دولارا. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر